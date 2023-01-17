Днями український хіп-хоп гурт ТНМК випустив пісню "Дивись, куди ідеш" та анімаційний кліп на неї за підтримки Фонду Східна Європа та ДСНС України.

Фагот та Фоззі заспівали про небезпеку вибухових пристроїв та правила поводження з ними. Музиканти написали пісню для дітей, щоб у грайливому та розважальному форматі розповісти маленьким українцям про життєво важливі речі та правила. Та в процесі створення відео і треку посил змінився, став адаптованим для всіх вікових категорій.

"Однією з основних проблем зараз є забруднення території нашої держави вибухонебезпечними предметами, адже від першого дня війни окупаційні російські війська засівають наші міста та села тисячами тонн смертоносного заліза. 174 тисячі квадратних кілометрів, а це 30 % від загальної площі держави, потенційно забруднені та потребують проведення розмінування. Пріоритетом для ДСНС, окрім розмінування, є доведення правил безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів", - наголосили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Попри те, що українці можуть дізнатися про мінну небезпеку з новин чи інших інформаційних матеріалів, та нагадувати про обережність потрібно щодня. Що частіше українці будуть повторювати правила мінної безпеки – хоч і у форматі пісні – то краще, переконані автори.

Яскравим доповненням до музичного треку "Дивись, куди ідеш" став анімаційний кліп у стилі аніме, який створив український ілюстратор та коміксист Олександр Корешков.

Текст пісні написав Олександр Сидоренко (Фоззі), музику - Олег Михайлюта (Фагот). Пісня та відеокліп створені ТНМК за підтримки Фонду Східна Європа у співпраці з ДСНС України в межах програми "Дивись під ноги!", що фінансується DanChurchAid; та програми "Спільнодія".

Прем’єра пісні та кліпу відбулась 13 січня під час презентації в київському інноваційному парку UNIT City.

Нагадаємо, в Україні створили інтерактивну мапу мінної небезпеки.

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