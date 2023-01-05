Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Блекаут «засліпив» ProZorro. Що відбувається з державними закупівлями?
Блекаут «засліпив» ProZorro. Що відбувається з державними закупівлями?
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
ГоловнаСуспільствоВійна

Ще одна людина підірвалась на російській міні на Херсонщині

На щастя, чоловік після вибуху вижив, хоч і отримав поранення.

Ще одна людина підірвалась на російській міні на Херсонщині
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

У лісі поблизу смт Велика Олександрівка Херсонської області чоловік підірвався на російській міні. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Потерпілим виявився 70-річний житель с.Мала Олександрівка. У нього було поранення ноги, сильна кровотеча і шоковий стан”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці надали першу домедичну допомогу постраждалому і відвезли його у лікарню.

У медичному закладі стало зрозуміло, що у чоловіка травматична ампутація п'ятки лівої ноги та множинні пошкодження правої ноги. 

Як пояснив постраждалий, він випасав корову, котра побігла в ліс. Чоловік намагався вивезти її з лісу і наступив на, ймовірно, протипіхотну міну.

Як раніше повідомлялось, найбільш небезпечною зі щільності замінування на деокупованій Україні залишається територія Херсонської області та самого обласного центру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також