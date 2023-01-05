Ще одна людина підірвалась на російській міні на Херсонщині

На щастя, чоловік після вибуху вижив, хоч і отримав поранення.

У лісі поблизу смт Велика Олександрівка Херсонської області чоловік підірвався на російській міні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Потерпілим виявився 70-річний житель с.Мала Олександрівка. У нього було поранення ноги, сильна кровотеча і шоковий стан”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці надали першу домедичну допомогу постраждалому і відвезли його у лікарню.

У медичному закладі стало зрозуміло, що у чоловіка травматична ампутація п'ятки лівої ноги та множинні пошкодження правої ноги.

Як пояснив постраждалий, він випасав корову, котра побігла в ліс. Чоловік намагався вивезти її з лісу і наступив на, ймовірно, протипіхотну міну.

Як раніше повідомлялось, найбільш небезпечною зі щільності замінування на деокупованій Україні залишається територія Херсонської області та самого обласного центру.