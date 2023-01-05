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Танки “цілком можуть бути частиною” майбутньої підтримки України, - голова МЗС Великобританії

Втім, конкретики міністр поки не повідомив. 

Танки “цілком можуть бути частиною” майбутньої підтримки України, - голова МЗС Великобританії
Фото: LCpl Spencer/Ministry of Defence

Голова МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі допускає, що танки можуть бути частиною допомоги, яку одержує Україна у боротьбі проти Росії.

Про це повідомляє Independent.

“Танки цілком можуть бути частиною цього (допомоги Україні, - ред.). Звідки вони надходять, які союзники їх надають, це те, над чим ми, звичайно, працюємо разом один з одним”, - повідомив Джеймс Клеверлі на прес-конференції після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Він наголосив, що Великобританія надає таке військове обладнання, яке здатне завдати рішучого удару по російських цілях на відстані.

“Ми продовжуватимемо говорити з українцями про те, що їм потрібно для наступного етапу їхньої самооборони, і ми продовжуватимемо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити це”, - підкреслив міністр.

Клеверлі також повідомив що він і Анналена Бербок зобов’язалися притягнути Росію до відповідальності за її звірства.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив передачу Україні батареї ППО Patriot та БМП Marder. Крім того, США передадуть Україні БМП Bradley, а Франція повідомила про передачу Україні легких бойових броньованих машин AMX-10 RC.

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