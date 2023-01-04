США розглядають питання надання Україні бойових машин Bradley

У США розглядають питання відправлення в Україну бойових машин піхоти Bradley, повідомляє Reuters.

Цю інформацією підтвердив президент США Джозеф Байден.

Відповідаючи на запитання, чи розглядають Сполучені Штати постачання Україні Bradley, Байден відповів ствердно.

Нагадаємо, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News зазначив, що українські захисники дуже чекають на ці БМП, оскільки машини значно підвищать боєздатність підрозділів.

Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що у найближчі дні або тижні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.