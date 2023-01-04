ЄС поки не підтердив прибуття своїх лідерів на саміт до Києва, – ЗМІ

Євросоюз поки що не підтвердив, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель приїдуть на саміт 3 лютого до Києва. Про це пише The Guardian із посиланням на AFP.

Речник президента Європейської ради Шарля Мішеля не зміг у вівторок підтвердити, що спільний саміт відбудеться в українській столиці.

Він сказав, що блок на саміті представлятимуть Мішель і фон дер Ляєн, а не лідери різних країн ЄС.

Представники ЄС заявили, що Зеленський запрошений відвідати Брюссель.

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський провів першу цього року телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. За результатами розмови в Офісі президента повідомили, що черговий саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві 3 лютого.