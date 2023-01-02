Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів першу цього року телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери домовилися про підтримку динаміки співпраці між Україною та ЄС у новому році.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що Зеленський розповів фон дер Ляєн про ситуацію на полі бою та наслідки регулярних російських обстрілів ракетами й дронами цивільної інфраструктури України.

"Президент Європейської комісії запевнила у незмінній солідарності з Україною та наголосила, що Євросоюз стоятиме пліч-о-пліч із нашою державою в боротьбі з агресором й у 2023 році, до перемоги України. Співрозмовники обговорили шляхи подальшого зміцнення потужності Збройних Сил України шляхом постачання відповідної зброї. Окремою темою розмови стала реалізація нової програми макрофінансової допомоги Україні обсягом 18 млрд євро. Зеленський наголосив на важливості отримання першого траншу цієї допомоги у розмірі 3 млрд євро вже в січні", - йдеться в повідомленні.

Також президент подякував за активне залучення Європейської комісії до реалізації низки гуманітарних ініціатив в Україні.

Сторони домовилися, що перші 15 млн LED-ламп, профінансовані ЄК, надійдуть в Україну в січні.

Зеленський відзначив важливість швидкої практичної реалізації та залучення держав – членів ЄС до ініціативи першої леді щодо закупівлі шкільних автобусів для постраждалих регіонів нашої країни. Співрозмовники обговорили перебіг реалізації проекту з відбудови 74 зруйнованих українських шкіл, на фінансування якого Євросоюз виділив 100 млн євро. Президент України висловив сподівання, що ці заклади будуть реконструйовані до вересня поточного року.

Зеленський поінформував фон дер Ляєн про перебіг виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії, які були надані у зв’язку зі здобуттям нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС. Президент ЄК відзначила надзвичайно великий прогрес, досягнутий Україною на цьому шляху. Глава держави наголосив на налаштованості української сторони невдовзі завершити відповідну роботу з тим, щоб уже цього року розпочати передвступні переговори.

Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна – ЄС, який відбудеться третього лютого цього року в Києві, і домовилися активізувати підготовчу роботу", - підсумували в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого. Однак, із місцем його проведення поки не визначилися.