Саміт Україна - ЄС призначено на 3 лютого

Із місцем проведення поки що не визначились.

Голова 27 лідерів Європейського Союзу Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведуть саміт з президентом України Володимиром Зеленським 3 лютого наступного року, повідомляє Reuters. Місце проведення саміту поки не визначено.

«Я можу підтвердити, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого, і є відкрите запрошення президента Зеленського відвідати Брюссель», – сказав речник голови лідерів ЄС Баренд Лейтс.

Він зазначив, що запрошення Зеленського відвідати Брюссель не означає, що там буде проходити саміт.

Офіційні особи сказали, що темою саміту, ймовірно, буде те, як ЄС може продовжувати підтримувати Україну проти Росії. Лідери двох ключових інституцій ЄС – Комісії та Ради лідерів ЄС – також оцінять шлях України до членства в блоку.

Зазначається, що Зеленський регулярно з’являвся через відеозв’язок на самітах ЄС з початку російського вторгнення в лютому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час першого за час повномасштабної війни закордонного візиту виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу США. Він висловив слова поваги та вдячності американському народу та закликав продовжувати підтримку України, яка бореться з російською агресією.

Зокрема, Зеленський закликав американських конгресменів збільшити постачання військової техніки Україні.

Президент США Джо Байден упевнений, що Україна може досягти успіху на полі бою. На брифінгу з українським президентом він сказав, що має спільне з Володимиром Зеленським бачення справедливого закінчення війни українців з Росією: вільна, незалежна, процвітаюча Україна в безпеці.