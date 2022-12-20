Шуляк вибачилася перед військовим Симорозом

"Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято — перепрошую", - зазначила депутатка.

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк вибачилася перед пораненим військовим Олегом Симорозом.

У своєму Facebook Шуляк розмістила допис, у якому розповіла про допомогу армії, повагу до бійців і заклик до них долучатися до відбудови України.

Наприкінці поста лідерка СН зазначила, що "якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення".

"Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято — перепрошую", - написала Шуляк.

Депутатка не уточнила, перед ким саме вибачається та з якого приводу.

Фото: скриншот допису

Нагадаємо, днями важкопоранений військовий Олег Симороз оприлюднив допис, у якому розповів, що лідерка "Слуги Народу" увірвалася до госпіталю, де він лікується, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про реформування сфери містобудування. Симороз критикував цей документ, назвавши його антинародним, а Шуляк - "лобісткою будівельної мафії".

19 грудня народна депутатка і заступниця голови фракції Галина Янченко написала заяву про вихід з партії "Слуга Народу", заявивши, що перебувати в одній партії з Оленою Шуляк означає толерувати її огидну поведінку.