Прем’єр-міністр Нідерландів вибачився за рабовласницьке минуле країни

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно вибачився за рабовласницьке минуле країни.

Про це повідомляє Politico.

«У книзі нашої спільної історії є багато сторінок, які наповнюють нас у 21-му столітті тривогою, жахом і глибоким соромом. Ми не можемо стерти минуле, ми тільки дивимося йому в очі», — сказав Рютте, виступаючи в Нідерландському національному архіві, додавши, що ці сторінки неможливо просто стерти з вибаченнями.

За його словами, Нідерланди протягом століть «забезпечували, заохочували і отримували прибуток від рабства». Він назвав це злочином проти людства.

«Нам потрібно зробити кроки вперед і вести важку розмову про минуле рабства», — сказав Рютте.

Зазначається, що останніми місяцями зростав тиск з боку уряду Нідерландів щодо офіційних вибачень. У жовтні парламентська більшість підтримала принесення офіційних вибачень після того, як робоча група повідомила про дослідницьку поїздку до деяких колишніх колоній. За останні 18 місяців мери Амстердама, Роттердама, Утрехта та Гааги, а також керівництво центрального банку Нідерландів вибачилися за роль своїх установ у рабстві та збагаченні від нього.

Офіційні вибачення також включають кошти на музей рабства та просвітницькі проекти.

Також зазначається, що за 250 років, протягом яких голландці фінансували економічний і культурний «золотий вік», Нідерланди експлуатували понад 600 тисяч людей з Африки та Азії — близько 5% із 12 мільйонів, поневолених європейцями з 17 по 19 століття.

Раніше Рютте заявляв, що не буде вибачатися за роль голландської держави в рабстві, стверджуючи, що це «лише матиме поляризаційний ефект». Проте під час виступу в понеділок він визнав, що змінив свою думку щодо того, як держава має впоратися зі своїм рабським минулим.

«Довгий час я не думав, що можливо взяти на себе серйозну відповідальність за те, що було так давно і в чому ніхто з нас не брав участі. Однак я помилявся, оскільки століття гноблення та експлуатації зберігаються тут і зараз: у расистських стереотипах, у дискримінаційних моделях ізоляції, у соціальній нерівності», - сказав Рютте.

Нідерланди зіткнулися із проявами системного расизму у поліції та Міністерстві закордонних справ. Раніше цього року заступник міністра фінансів Марнікс ван Рій визнав наявність інституційного расизму в податковій службі Нідерландів після того, як десятки тисяч батьків, часто з подвійним громадянством, були помилково звинувачені в шахрайстві з допомогами по догляду за дітьми.

Нагадаємо, Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки Організації Обʼєднаних Націй для розслідування вторгнення Росії в Україну. Фінансування нового трибуналу шукатимуть разом із іншими країнами ЄС.