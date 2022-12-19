Президент України підтвердив наявність ознак підготовки Росії до нової хвилі вторгнення
Президент України підтвердив наявність ознак підготовки Росії до нової хвилі вторгнення
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Угорщина, Румунія, Грузія і Азербайджан підписали угоду про поставки електроенергії
Угорщина, Румунія, Грузія і Азербайджан підписали угоду про поставки електроенергії
Кабмін ухвалив призначення Єленського на посаду глави Держетнополітики
Кабмін ухвалив призначення Єленського на посаду глави Держетнополітики
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
Україна отримала від Азербайджану першу партію енергетичного обладнання
Україна отримала від Азербайджану першу партію енергетичного обладнання
Шойгу заявив, що приїхав на місце дислокації окупантів в Україні
Шойгу заявив, що приїхав на місце дислокації окупантів в Україні
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

Ми не залишимо Україну на морозі, - Нідерланди про підтримку Києва

Йдеться про військову та гуманітарну підтримку України.

Ми не залишимо Україну на морозі, - Нідерланди про підтримку Києва
Фото: Укрінформ

Нідерланди надаватимуть військову та гуманітарну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно.

Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен написала у Твіттері.

“Оскільки ми є свідками того, як Путін веде цю безглузду війну, позбавляючи українців тепла та електроенергії, то наше повідомлення в тому, що ми не залишимо Україну на морозі. Політична, військова та гуманітарна підтримка продовжуватиме надходити в Україну стільки, скільки буде потрібно”, - написала вона.

Нагадаємо, що очільник МЗС Нідерландів оголосив про готовність розмістити в країні спецтрибунал щодо вторгнення Росії.

28 листопада президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Вони обговорили безпекові питання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також