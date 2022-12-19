Ми не залишимо Україну на морозі, - Нідерланди про підтримку Києва

Нідерланди надаватимуть військову та гуманітарну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно.

Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен написала у Твіттері.

“Оскільки ми є свідками того, як Путін веде цю безглузду війну, позбавляючи українців тепла та електроенергії, то наше повідомлення в тому, що ми не залишимо Україну на морозі. Політична, військова та гуманітарна підтримка продовжуватиме надходити в Україну стільки, скільки буде потрібно”, - написала вона.

Нагадаємо, що очільник МЗС Нідерландів оголосив про готовність розмістити в країні спецтрибунал щодо вторгнення Росії.

28 листопада президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Вони обговорили безпекові питання.