Президент України підтвердив наявність ознак підготовки Росії до нової хвилі вторгнення
Президент України підтвердив наявність ознак підготовки Росії до нової хвилі вторгнення
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Угорщина, Румунія, Грузія і Азербайджан підписали угоду про поставки електроенергії
Угорщина, Румунія, Грузія і Азербайджан підписали угоду про поставки електроенергії
Кабмін ухвалив призначення Єленського на посаду глави Держетнополітики
Кабмін ухвалив призначення Єленського на посаду глави Держетнополітики
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
Україна отримала від Азербайджану першу партію енергетичного обладнання
Україна отримала від Азербайджану першу партію енергетичного обладнання
Шойгу заявив, що приїхав на місце дислокації окупантів в Україні
Шойгу заявив, що приїхав на місце дислокації окупантів в Україні
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

Мелітополь стає закритим містом, - Федоров

Зараз окупанти кажуть, що такий режим триватиме до 15 січня.

Мелітополь стає закритим містом, - Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

Російські окупанти забороняють виїзд та в'їзд з окупованих територій Запорізької області у бік Запоріжжя, Мелітополь стає через це закритим містом.

Про це розповів мер міста Іван Федоров, інформує Еспресо.           

"Терор місцевого населення посилюється у тимчасово окупованому Мелітополі. Місто стає закритим, з якого неможливо ні в’їхати, ні виїхати. Наприклад, декілька містян намагалися виїхати з Мелітополя, але всіх людей розвернули, сказавши їм, що до 1 січня жодна людина не зможе виїжджати з території тимчасово окупованої Запорізької області у бік Запоріжжя. Так само сьогодні, 19 грудня, із Запоріжжя поїхало 10 наших мешканців на тимчасово окуповану територію, але у Василівці всі автівки окупанти розвернули, зазначивши, що до 15 січня нікого пропускати не будуть",-  розповів міський голова Мелітополя.          

Федоров зауважив, що окупанти роблять з Мелітополя таку "фортецю", яку начебто збираються утримувати до кінця. Але Федоров, сподівається, що як було у окупантів в Херсоні, так буде і з Мелітополем.    

Раніше стало відомо, що російські загарбники перестали випускати людей, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій в бік Запоріжжя, з 15 грудня не виїхав жоден мешканець.

Нагадаємо, що російські військові роблять укріплення Запорізького напрямку: частину своїх сил перекидають з Каховки і Нової Каховки в напрямку кордону з Запорізькою областю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також