Мелітополь стає закритим містом, - Федоров

Зараз окупанти кажуть, що такий режим триватиме до 15 січня.

Російські окупанти забороняють виїзд та в'їзд з окупованих територій Запорізької області у бік Запоріжжя, Мелітополь стає через це закритим містом.

Про це розповів мер міста Іван Федоров, інформує Еспресо.

"Терор місцевого населення посилюється у тимчасово окупованому Мелітополі. Місто стає закритим, з якого неможливо ні в’їхати, ні виїхати. Наприклад, декілька містян намагалися виїхати з Мелітополя, але всіх людей розвернули, сказавши їм, що до 1 січня жодна людина не зможе виїжджати з території тимчасово окупованої Запорізької області у бік Запоріжжя. Так само сьогодні, 19 грудня, із Запоріжжя поїхало 10 наших мешканців на тимчасово окуповану територію, але у Василівці всі автівки окупанти розвернули, зазначивши, що до 15 січня нікого пропускати не будуть",- розповів міський голова Мелітополя.

Федоров зауважив, що окупанти роблять з Мелітополя таку "фортецю", яку начебто збираються утримувати до кінця. Але Федоров, сподівається, що як було у окупантів в Херсоні, так буде і з Мелітополем.

Раніше стало відомо, що російські загарбники перестали випускати людей, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій в бік Запоріжжя, з 15 грудня не виїхав жоден мешканець.

Нагадаємо, що російські військові роблять укріплення Запорізького напрямку: частину своїх сил перекидають з Каховки і Нової Каховки в напрямку кордону з Запорізькою областю.