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Світло відновили на 75% звільнених територій Харківщини

До 1 лютого заплановано дати світло на всіх деокупованих територіях регіону.

Світло відновили на 75% звільнених територій Харківщини
Фото: Пресслужба Укренерго

Електропостачання відновлено на 75% деокупованих територій Харківської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, інформує Інтерфакс-Україна.

"Залишаються (без електроенергії - ред.) 25%, але вони найважчі. Ми вже відновили електропостачання за основними напрямками, далі просто ще швидше будемо над", - сказав Синєгубов.

За його словами, до 1 лютого заплановано відновити енергопостачання на всіх деокупованих територіях регіону.

"У нас є прогнози, що до кінця року ми ще 15% підключимо і десь до 1 лютого підключимо 100% деокупованих територій", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо, що на Харківщині можуть змінити комендантську годину на новорічні свята.

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