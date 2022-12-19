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​Сили оборони збили 23 ворожі "Shahed-136", два гелікоптери і склад боєприпасів, - Генштаб

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу рашистів і 5 ударів по позиціях ЗРК.

​Сили оборони збили 23 ворожі "Shahed-136", два гелікоптери і склад боєприпасів, - Генштаб
Рештки іранського БПЛА Shahed-136
Фото: mil.in.ua

Сили оборони України цієї доби знищили 23 "Shahed-136" із 28, які випустила Росія, а також два гелікоптери і склад боєприпасів росіян.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії крім складу боєприпасів уразили два пункти управління та два райони зосередження живої сили загарбників.

Росія протягом доби завдала одного ракетного удару, а також здійснила близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

Ситуація на фронті станом на 18.00 19 грудня така:

  • на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;
  • на Слобожанському окупанти обстріляли з артилерії українські позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області;
  • на Куп’янському та Лиманському росіяни стріляли по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви на Луганщині;
  • на Бахмутському та Авдіївському противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області;
  • на Запорізькому та Херсонському рашисти не припиняють обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Херсон, де знову постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни. 

Також у Генштабі заявили про знищення складу боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранення понад 150 росіян у районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області.

Нагадаємо, за інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 грудня ЗСУ знищили 30 дронів-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”.

За словами Президента Володимира Зеленського, РФ отримала від Ірану нову партію "шахедів" - це 250 штук.

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