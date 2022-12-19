На в’їзді в Київ затримано священника, який називав українців бандерівцями

У телефоні ієрея виявили листи проросійського спрямування і пропаганду РФ.

На в’їзді в Київ під час перевірки автобуса виявили священника, який називав українців бандерівцями, Росію – матушкою, а себе – мало не мучеником.

По це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що подія сталася напередодні Дня Святого Миколая. Пасажир повідомив, що їде у Києво-Печерську Лавру. Громадянин України 1976 року народження виявився ієреєм в Харківській єпархії.

У телефоні служителя церкви прикордонники виявили безліч номерів російських операторів, листування проросійського спрямування, компроментуючі матеріали пропаганди країни-агресора.

Фото: dpsu.gov.ua

У своєму листуванні ієрей зневажливо називає українців бандерівцями, вуйками, Росію – матушкою, а себе – ледь не мучеником. Прикордонники навели декілька цитат з його листування: “…слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!”;

Фото: dpsu.gov.ua

“…не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи”; “…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся”; “…вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо”.

Автора переписки прикордонники передали представникам компетентних правоохоронних органів для прийняття відносно нього правового рішення.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях. СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП російські паспорти та перепустки окупантів.