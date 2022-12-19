На в’їзді в Київ затримано священника, який називав українців бандерівцями

На в’їзді в Київ під час перевірки автобуса виявили священника, який називав українців бандерівцями, Росію – матушкою, а себе – мало не мучеником.
По це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що подія сталася напередодні Дня Святого Миколая. Пасажир повідомив, що їде у Києво-Печерську Лавру. Громадянин України 1976 року народження виявився ієреєм в Харківській єпархії.
У телефоні служителя церкви прикордонники виявили безліч номерів російських операторів, листування проросійського спрямування, компроментуючі матеріали пропаганди країни-агресора.
У своєму листуванні ієрей зневажливо називає українців бандерівцями, вуйками, Росію – матушкою, а себе – ледь не мучеником. Прикордонники навели декілька цитат з його листування: “…слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!”;
“…не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи”; “…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся”; “…вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо”.
Автора переписки прикордонники передали представникам компетентних правоохоронних органів для прийняття відносно нього правового рішення.
Нагадаємо, Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях. СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП російські паспорти та перепустки окупантів.