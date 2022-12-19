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На Одещину прибув голова місії ЄС із прикордонної допомоги Молдові та Україні

На зустрічі йшлося про оптимізацію транспортних потоків з України до країн ЄС для забезпечення експорту зерна та імпорту життєво-важливих товарів з європейських країн.

На Одещину прибув голова місії ЄС із прикордонної допомоги Молдові та Україні
Голова місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) Славомір Піхор
Фото: Пресслужба Одеської ОВА

На Одещину з візитом прибув голова місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) Славомір Піхор.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.

Під час зустрічі з керівництвом області йшлося про спільну роботу щодо евакуації населення у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії, а також оптимізацію транспортних потоків з України до країн ЄС для забезпечення експорту українського зерна та імпорту життєво-важливих товарів з європейських країн.

Славомір Піхор наголосив, що місія підтримує інфраструктурні проєкти Одеської ОВА щодо посилення транспортного потенціалу України. Зокрема, йдеться про залучення спільного контрольно-пропускного пункту "Басарабяска".  

"EUBAM й надалі готова взаємодіяти для надання допомоги Україні в ефективному управлінні кордонами з Молдовою, зберігаючи при цьому високий рівень безпеки", - зазначив голова місії.

Нагадаємо, під час нещодавньої зустрічі президентів України й Туреччини йшлося про розширення роботи зернового коридору.

Станом на 14 грудня з України вирушили 554 кораблі із 13,9 млн тонн агропродукції.

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