Уночі дрон-камікадзе пролетів поблизу ядерної установки Південноукраїнської АЕС

Це є неприпустимим порушенням ядерної і радіаційної безпеки.

Уночі 19 грудня о 00:46 іранський дрон-камікадзе Shahed пролетів над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки.

Про це повідомив у Telegram Енергоатом.

У НАЕК наголошують, що проліт “Шахеда” над ПАЕС поблизу ядерної установки є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки.

“НАЕК звертається до МАГАТЕ та усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного дрону над майданчиком атомної станції. Компанія вкотре закликає не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавались ризику нападу з боку російської армії та несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу”, – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі під час нічної атаки баражуючих боєприпасів “Shahed” на Київ сили Протиповітряної оборони збили 18 безпілотників. Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури столиці. Люди не постраждали.