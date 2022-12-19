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Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)

На столицю окупанти випустили 20 безпілотників “Shahed”. 

Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Фото: itc.ua

Під час нічної атаки баражуючих боєприпасів “Shahed” на Київ сили Протиповітряної оборони збили 15 безпілотників.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

“Столиця витримала кілька хвиль атак іранських “Shahed”. В повітряному просторі Києва було зафіксувано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили біля 15”, – йдеться у повідомленні.

Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. 

“Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється”, – повідомляє начальник КМВА Сергій Попко. 

Оновлення 06:57. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що попередньо в Києві без постраждалих. Медики та рятувальники ще працюють на місцях.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаків ворожих безпілотників пролунали вибухи у Солом’янському та Шевченківському районах

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