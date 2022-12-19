Унаслідок обстрілу Київщини пошкоджено об’єкти інфраструктури, попередньо є постраждалі

Унаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

Про це повідомив у Телеграмі голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Попередньо, двоє постраждалих. Людям надається допомога – вони під наглядом лікарів.

“Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків ударів”, – додав Кулеба.

Більше деталей очільник ОВА обіцяє згодом.

Нагадаємо, вночі 19 листопада окупанти атакували Київ 20 безпілотниками, 15 з яких збили. Відомо про влучання в об’єкт критичної інфраструктури столиці.