Головне за день. Неділя, 18 грудня

Засідання Ставки верховного головнокомандувача, ворожі обстріли Херсона, Куп’янська і Оріхова, перемога збірної Аргентини на чемпіонаті світу з футболу. Яким запам’ятається 298-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача.

У ході засідання командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, окремо зупинившись на найгарячіших ділянках.

Також члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі: було заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань.

Крім того, учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України, заслухали доповіді про підключення споживачів до електро- та теплопостачання.

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона загинуло двоє людей, четверо були травмовані, повідомила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

“Ворог не припиняє обстрілювати Херсонську територіальну громаду. Станом на 15:00 вже відбулося 12 обстрілів, є двоє загиблих і чотири постраждалих”, - поінформувала голова ОВА.

Російські окупанти вчергове вдарили по Куп’янському району Харківської області.

"Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у смт Ківшарівка поранений 31-річний фельдшер, чоловік отримав осколкові поранення. Медики надали необхідну допомогу. Є руйнування лікарні, вибиті вікна", - повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оріхів у Запорізькій області росіяни обстрілювали сім годин поспіль.

“Сьогодні сім годин безупину обстрілювали Оріхів. Удари завдавались по житлових кварталах міста. На щастя, загиблих та поранених немає”, - зазначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Міністерство оборони Британії опублікувало у Twitter кадри з навчань для українських піхотинців, які проходять підготовку у Сполученому Королівстві.

Відомство зазначає, що фотографії зробили раніше цього тижня на тренуваннях українських військових на півночі Англії.

Нагадаємо, що військову підготовку у Великобританії з 1 січня 2023 року пройдуть ще 19,2 тис. українських захисників.

Процес відновлення роботи енергосистеми станом на 18 грудня триває. Атомні станції вийшли на планову потужність, повідомляє пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина – як пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури під час ракетного удару, так і сезонне зниження температури.

"Всім обленерго доведені ліміти споживання. При їх перевищенні можуть бути застосовані аварійні відключення. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго)", - йдеться у повідомленні.

Погодні умови (посилення морозів, сильний вітер) ускладнюють і аварійно-відновлювальні роботи, які тривають по всій Україні.

Збірна Аргентини стала чемпіоном світу з футболу. У фінальному матчі команда Ліонеля Скалоні здолала переможців попереднього Мундіалю, збірну Франції.

Нагадаємо, Аргентина та Франція зустрічалися на другому чемпіонаті світу поспіль. У 2018 році в Росії саме французи зупинили поступ Аргентини, в 1/8 фіналу здобувши драматичну перемогу з рахунком 4:3.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!