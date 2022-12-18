​Найгарячіші ділянки фронту і ситуація в Білорусі: президент провів засідання Ставки

Учасники засідання також обговорили наслідки останнього ракетного удару РФ по енергетичних об’єктах України.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє сайт Офісу президента України.

Зазначається, що у ході засідання командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, окремо зупинившись на найгарячіших ділянках.

Також члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі: було заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань.

Крім того, учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України, заслухали доповіді про підключення споживачів до електро- та теплопостачання.

Нагадаємо, 14 грудня Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Окрему увагу приділили безпеці на державному кордоні.