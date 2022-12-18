У Дніпрі відновили роботу головних об'єктів водопостачання

Через знеструмлення не працює насосна станція на проспекті Хмельницького.

У Дніпрі відновили роботу основних об'єктів водопостачання та водовідведення, які не працювали через знеструмлення після ракетних ударів по області.

Про це повідомляється у Facebook Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпра.

"Робочий тиск у системі відновлено. Фахівці КП "Дніпропроводоканал" працюють над відновленням стабільної роботи внутрішньоквартальних станцій підвищення тиску та звільнення системи від повітря", - йдеться у повідомленні відомства.

Через знеструмлення не працює насосна станція на проспекті Богдана Хмельницького.

Водопостачання та тепло у всіх будинках обіцяють відновити після подачі електроенергії на насосні станції, що підвищують тиск у системі. На лівому березі міста усі районні котельні працюють.

Нагадаємо, що 16 грудня через російські ракетні удари без енергозабезпечення у Дніпрі залишились більшість комунальних об’єктів тепло- та водопостачання.