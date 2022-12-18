У Херсоні через обстріли росіян відмовилися від новорічного декору

Херсонська міська військова адміністрація через постійні обстріли ухвалила рішення відмовитись від новорічного декорування міста.

Про це повідомили на сайті Херсонської міської ради.

"Щороку наші комунальні підприємства прикрашали місто святковою ілюмінацією, встановлювали ялинку, різноманітні світлові інсталяції. Проте зараз безпекова ситуація в громаді лишається напруженою. Тому ми вирішили відмовитись від новорічного декору, аби не наражати херсонців на небезпеку", - повідомила керівниця Херсонської МВА Галина Лугова.

Зокрема за її словами, головне, що 2023 рік Херсон зустрічатиме вільним від окупантів і з українським прапором.

Нагадаємо, що після відходу окупантів із Херсона, вони регулярно обстрілюють місто. Так, російські загарбники зранку 17 грудня обстріляли Корабельний район Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні.

Також 17 грудня внаслідок ворожого обстрілу села Степанівка під Херсоном загинула жінка.

18 грудня по центру Херсона завдано чергового удару російських окупантів. Постраждало троє людей. Вони отримали осколкові поранення, 1 поранений у важкому стані.