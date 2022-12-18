НЕК "Укренерго" попередила про новий російський фейк щодо "відновлення експорту" електроенергії

Російські пропагандисти поширили підробний лист від імені керівника Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького на адресу міністерства енергетики України.

У підробному листі йдеться про відновлення експорту електроенергії, і він є черговою спробою продовжити кампанію з поширення фейків. Про це попередили в фейсбук НЕК "Укренерго".

"Автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління. "Рада директорів" є в російського оператора мереж, від яких Україна від'єдналась 24 лютого назавжди", – зазначили в компанії.

Укренерго додала, що це є черговою невдалою спробою переконати громадян, що у відключеннях електроенергії винні енергетики, а не девʼять масованих хвиль російських атак. Насправді експорту електроенергії не відбувається з 11 жовтня, і це можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж.

Нагадаємо, що перша масована атака на українську енергетичну інфраструктуру відбулася 10 жовтня. Відтоді в україньких областях тривають стабілізаційні відключення електроенергії, спрямовані на запобігання дефіциту, що може призвести до зупинки системи.

Попередню атаку окупанти здійснили 16 грудня. Пошкоджень зазнали девʼять енергеообʼєктів.