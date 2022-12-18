На Харківщині рятувальник підірвався на міні

З вересня піротехніки області знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.

На Харківщині у селі Гракове в Чугуївському районі на міні підірвався 32-річний працівник ДСНС, якого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив у Телеграм голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти на Харківщині замінували величезну кількість територій, процес розмінування триває щодня», - зазначив він.

Керівник ОВА додав, що з вересня піротехніки знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що в Ізюмі на Харківщині госпіталізували чоловіка, який розбирав на подвір'ї боєприпас - чоловік отримав вибухову травму.