Росіяни за добу вбили трьох мирних людей у Херсонській області, Миколаївську обстріляли з ракетних систем

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Миколаївщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Київщині, Черкащині.

У Сумській області вчора протягом дня ворог обстріляв прикордоння із різних видів озброєння. Усього було 20 прильотів по Зноб-Новгородській, Середино-Будській та Шалигинській громадах. Обійшлося без постраждалих і руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Малинівка, Новоданилівка, Темирівка, Степове, Кам'янське, Малі Щербаки, Залізничне, Дорожнянка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Ноаомиколаївка, Білогір'я, Ольгівське, Преображенка, Плавні. Надійшло 10 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів росіянами. Деталі щодо наслідків уточнюються.

У Дніпропетровській області по Нікопольському району росіяни за ніч стріляли п’ять разів. Поцілили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Нікополі постраждав 59-річний чоловік, надана медична допомога. У місті пошкоджені пʼять приватних будинків, кілька господарських споруд та гімназія. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах без постраждалих. Наслідки атак ще з’ясовуються.

У Луганській області атаки російських окупантів у районах Стельмахівки і Серебрянського лісництва. На Куп’янському напрямку вогневого ураження від росіян зазнали райони Невського, Новоселівського і Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Діброву і Червонопопівку. Ситуація в області напружена.

У Донецькій області протягом доби – активні бойові дії поблизу Бахмута й Авдіївки. Постійні обстріли обʼєктів критичної інфраструктури Курахівської громади. Ситуація в області залишається складною, проте поступово відновлюється електропостачання та зв'язок. За минулу добу: один загиблий, один поранений.

По прикордонних районах Харківської області окупанти завдавали артилерійських ударів, без постраждалих. У Чугуївському районі підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні.

У Миколаївській області минулої доби ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській області ворог продовжує обстрілювати населені пункти вздовж правого берега річки Дніпро. За інформацією ГШ ЗСУ, вогневого впливу, зокрема, зазнали райони населених пунктів Козацьке, Тягинка, Микільське, Дніпровське, Республіканець, Новокаіри, Чарівне, Ольгівка та Херсон.

Минулої доби російські загарбники завдали ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона. 36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. Також окупанти з міномета обстріляли передмістя Херсону, село Степанівку. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги. Одна жінка померла від отриманих поранень, ще двоє людей у лікарні. Ворожий удар пошкодив будівлю школи, лікарні та церкви.

Загалом у Херсонській області минулої доби через ворожі обстріли три людини загинули, шість дістали поранення. Крім того, російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру, що у селі Степанівка.

У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку. Загиблих чи поранених немає.

Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену територію.Тривають роботи із розчищення доріг.

Вибухотехніки Нацполіції обстежили вісім гектарів територій, вилучили 377 вибухонебезпечних предметів, знищили – три. Піротехніки ДСНС обстежили 10 гектарів територій, вилучили та знешкодили 169 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни відводять частину підрозділів від Каховки і Нової Каховки в Херсонській області. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, нарочито показові ходи ворога щодо нібито виходу з певної території можуть містити в собі деякі пастки.