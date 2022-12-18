По 100 тисяч гривень отримають понад 600 полонених і звільнених, – Мінреінтеграції

Мінреінтеграції виплатить по 100 тисяч гривень ще 474 звільненим з російського полону та 173 особам, які незаконно утримуються РФ.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Рішення про встановлення фактів позбавлення цих громадян свободи внаслідок збройної агресії проти України ухвалила відповідна комісія при Мінреінтеграції. Її перше засідання відбулось 16 грудня.

Ця комісія була створена на виконання Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”. Вона працюватиме замість ліквідованої міжвідомчої комісії при Мінреінтеграції.

До її складу увійшли представники Мінреінтеграції, інших органів державної влади та громадських об’єднань.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повернула з російського полону 1331 військових.