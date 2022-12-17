У суботу світло повернули майже 6 мільйонам українців, – Зеленський

Найскладніша ситуація у Києві, Вінниці, Львові та областях.

За суботу, 17 грудня електропостачання повернули майже 6 мільйонам українців.

Про це йдеться у сьогоднішньому зверненні президента Володимира Зеленського.

Ремонтні роботи тривають без перерви після вчорашнього удару терористів, зазначив очільник країни.

“Звичайно, іще багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води”, – додав президент.

За словами Зеленського, найскладніша ситуація у Києві, Вінниці, Львові та областях.

“Але і в багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення: це і Дніпро та область, Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Франківщина, Одеса та область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина та інші міста й області”, – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для проходження зими Україні необхідно близько 17 тис. великих та промислових генераторних установок.