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У суботу світло повернули майже 6 мільйонам українців, – Зеленський

Найскладніша ситуація у Києві, Вінниці, Львові та областях.

У суботу світло повернули майже 6 мільйонам українців, – Зеленський
Фото: EPA/UPG

За суботу, 17 грудня електропостачання повернули майже 6 мільйонам українців. 

Про це йдеться у сьогоднішньому зверненні президента Володимира Зеленського.

Ремонтні роботи тривають без перерви після вчорашнього удару терористів, зазначив очільник країни.

“Звичайно, іще багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води”, – додав президент. 

За словами Зеленського, найскладніша ситуація у Києві, Вінниці, Львові та областях.

“Але і в багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення: це і Дніпро та область, Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Франківщина, Одеса та область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина та інші міста й області”, – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для проходження зими Україні необхідно близько 17 тис. великих та промислових генераторних установок

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