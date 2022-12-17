США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ, - NYT

США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, коли він приїхав до зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, американські чиновники довідалися, що Герасимов планував поїздку до України, але не поділилися цією інформацією з українцями. Вони боялися, що замах на його життя може призвести до початку війни Росії проти США.

Незважаючи на це, українська сторона дізналася про поїздку начальника Генштабу РФ. Тоді Вашингтон попросив Україну припинити атаку.

"Ми сказали їм не робити цього. Ми сказали: "Гей, це занадто". Повідомлення надійшло надто пізно. Українські військові повідомили американців, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники", - йдеться у матеріалі.

Внаслідок обстрілу Герасимов не постраждав.

Як відомо, 28 квітня низка ЗМІ писала про те, що Герасимов відвідав Ізюм (Харківська область). Там він нібито хотів особисто командувати наступом окупантів.

Тоді колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що ЗСУ завдали по польовому штабу командування військ РФ під Ізюмом, коли там перебував Герасимов і він отримав поранення.

Пізніше розвідка США підтвердила, що начальник генштабу ЗС РФ Герасимов був на Донбасі.