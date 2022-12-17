В Україні планують збільшити кількість “Пунктів незламності” до 15 тисяч, - Шмигаль

Робота пунктів незламності у всіх куточках України буде уніфікована.

Уряд під час позачергового засідання 17 грудня затвердив Порядок організації та функціонування "Пунктів незламності", яким визначив види "Пунктів незламності", їхню комплектацію та алгоритм розгортання.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Робота пунктів незламності у всіх куточках України буде уніфікована. Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовільнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури. Наразі вже функціонує понад 5 тис. "Пунктів незламності". Працюємо над тим, аби їхня кількість збільшилася втричі», — наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, "Пункти незламності" поділятимуться на стаціонарні, що розташовані в будівлях, та мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Їх кількість визначається центральною та місцевою владою відповідно до потреб населення громади.

"Пункти незламності" функціонують в цілодобовому режимі. Кожен в обов’язковому порядку мусить бути забезпечений: генераторами та пальним; автономним опаленням (твердопаливними котлами, тепловими пушками, конвекторами, обігрівачами тощо); засобами доступу до Інтернету, зокрема через термінали Starlink; зв’язком (рація, стаціонарний телефон) для виклику екстрених служб; запасами питної та технічної води; засобами особистої гігієни, туалетами тощо.

До роботи в пунктах незламності можуть залучатися медики, психологи, соціальні працівники, громадські організації та волонтери. Кожен "Пункт незламності" має охороняти поліція, добровольці або служба охорони.

Також під час засідання Уряду було прийняте протокольне доручення головам місцевих адміністрацій та керівникам центральних органів виконавчої влади, які задіяні в організації "Пунктів незламності", забезпечити відповідність облаштованих і нових пунктів вимогам прийнятої постанови.

Крім того, віцепрем’єр-міністру з відновлення України — міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову доручено створити координаційний штаб, який координуватиме роботу пунктів та контролюватиме їх відповідність визначеним критеріям.

Нагадаємо, в кінці листопада президент Володимир Зеленський заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – "Пункти незламності". На той момент було підготовлено вже понад 4 тисячі таких пунктів.