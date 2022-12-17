Сьогодні, 17 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пам’ятник Леніну облили червоною фарбою.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Окупанти що є сил намагаються занурити місто у радянські часи: повертають вулицям колишні назви та розставляють пам'ятники тоталітарного режиму. Але навіть після 10-ти місяців окупації жителі Мелітополя показують рашистам: їхній "рускій мір" ніколи не приживеться на українській землі. Незламні мелітопольці обливають пам’ятники російських ідолів фарбою прямо перед очима окупантів”, - написав Іван Федоров.

За його даними, сьогодні "почервонів" пам’ятник Леніну. Він знаходиться в кроковій доступності від відділку "поліції", де окупанти влаштували одну з катівень цивільних полонених. Тиждень тому "побілів" пам’ятник сталінському кату Судоплатову, розташований в центрі міста біля обласного управління "поліції". До цього покрився нафталіном бюст КДБісту Бояринову, встановлений у центральному парку.

Нагадаємо, біля тижня тому у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області було зруйновано міст, який з’єднував місто із с. Костянтинівка. Через цей міст окупанти перевозили військову техніку.