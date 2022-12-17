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У Мелітополі пам’ятник Леніну облили червоною фарбою

Незламні мелітопольці обливають пам’ятники російських ідолів фарбою прямо перед очима окупантів.

У Мелітополі пам’ятник Леніну облили червоною фарбою
Фото: Telegram-сторінка Івана Федорова

Сьогодні, 17 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пам’ятник Леніну облили червоною фарбою.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram. 

"Окупанти що є сил намагаються занурити місто у радянські часи: повертають вулицям колишні назви та розставляють пам'ятники тоталітарного режиму. Але навіть після 10-ти місяців окупації жителі Мелітополя показують рашистам: їхній "рускій мір" ніколи не приживеться на українській землі. Незламні мелітопольці обливають пам’ятники російських ідолів фарбою прямо перед очима окупантів”, - написав Іван Федоров. 

За його даними, сьогодні "почервонів" пам’ятник Леніну. Він знаходиться в кроковій доступності від відділку "поліції", де окупанти влаштували одну з катівень цивільних полонених. Тиждень тому "побілів" пам’ятник сталінському кату Судоплатову, розташований в центрі міста біля обласного управління "поліції". До цього покрився нафталіном бюст КДБісту Бояринову, встановлений у центральному парку.

Нагадаємо, біля тижня тому у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області було зруйновано міст, який з’єднував місто із с. Костянтинівка. Через цей міст окупанти перевозили військову техніку. 

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