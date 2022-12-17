Краматорськ залишився без світла, тепла та води

Місцевих мешканців закликали переходити на генератори, де є можливість.

Сьогодні, 17 грудня, Краматорськ Донецької області залишився без світла, тепла та води.

Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко у Facebook.

"Все місто знову аварійно знеструмлено. Зупинилось тепло-, водопостачання", – написав Гончаренко.

Він закликав переходити на генератори, де є можливість.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала докази вини російського агента, який збирав розвідувальні дані про дислокацію підрозділів Сил оборони у Краматорську. Місцевого жителя на початку війни завербував представник російських спецслужб.