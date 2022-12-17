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​На Херсонщині затримали колаборанта, який розселяв росіян у покинутих домівках жителів області

Також зловмисник погрозами намагався схилити людей до співпраці з рашистами.

​На Херсонщині затримали колаборанта, який розселяв росіян у покинутих домівках жителів області
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

У Бериславському районі Херсонщини викрили й затримали жителя, який співпрацював з російськими окупантами і розселяв військових РФ у покинутих будинках жителів регіону.

Як розповіли в прокуратурі Херсонської області, затриманий добровільно обійняв посаду так званого "глави Новорайского сельского совета ВГА Бериславского района Херсонской области".

"Як "очільник" села він облаштувався у захопленій адмінбудівлі сільської ради, де почав активно виконувати покладені на нього окупаційною владою завдання. Погрозами підозрюваний намагався схилити місцеве населення до співпраці, розпоряджався про перехід суб’єктів господарювання села на російську систему реєстрації та оподаткування, а також щодо ведення розрахунків російським рублем", - розповіли в прокуратурі.

Фото: Прокуратура Херсонської області

Підозрюваний перебуває під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, днями слідчі поліції Херсонської області заочно повідомили про підозру двом керівникам окупаційної влади в Новій Каховці. 

Сьогодні від обстрілів Херсона російськими загарбниками загинув житель, іншу потерпілу госпіталізували з пораненнями.

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