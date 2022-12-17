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На Донеччині окупанти вночі обстрілювали Краматорськ, Бахмут, Мар'їнку, Вугледар

У Бахмуті пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю.

На Донеччині окупанти вночі обстрілювали Краматорськ, Бахмут, Мар'їнку, Вугледар
Фото: Павло Кириленко

Вночі 17 грудня росіяни не припиняли обстрілів вздовж лінії фронту та по населених пунктах на Донеччині.

Про це повідомив у Facebook керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - на щастя, обійшлося без постраждалих, пошкоджене тільки дорожнє покриття.

"На Волноваському напрямку відбувалися періодичні артобстріли Вугледара та околиць міста - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на Донецькому напрямку пошкоджено 5 будинків у Курахівці та 1 будинок у Берестках Курахівської громади. Також під постійним вогнем - Мар'їнка. За попередньою інформацією, без жертв.

На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Бахмуті. В місті пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю. Крім того, впродовж доби обстріли зафіксовано на околицях Соледарської громади: біля Яковлівки, Бахмутського, Роздолівки та Парасковіївки. 

Нагадаємо, що за 16 грудня росіяни поранили трьох мирних жителів Бахмута на Донеччині.

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