Головне за ніч. Субота, 17 грудня

У Кривому Розі з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку рятувальники дістали тіло півторарічного хлопчика. Про загибель батьків дитини стало відомо напередодні.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, вчорашній ракетний обстріл Дніпра забрав чотири життя - 64-рiчної жінки і молодого подружжя з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені, серед них четверо дітей.

Уночі росіяни продовжили обстрілювати Дніпропетровщину, під вогонь потрапили дві громади Нікопольського району - Червоногригорівська та Марганецька.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах понад двадцяти населених пунктів – зокрема Площанки, Червонопопівки, Білогорівки Луганської області та Бахмута, Опитного, Зеленопілля, Андріївки, Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донецької області.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів противника.

Водночас росіяни завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Кількість випущених Росією ракет зросла до 98 одиниць, кількість обстрілів з реактивних систем залпового вогню становить 65.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 17 грудня – у нашій новині.

За даними Генштабу, російські окупанти здійснюють передислокацію окремих підрозділів та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області. Ворожі підрозділи переводять у район населеного пункту Нижні Сірогози.

В українському командуванні додали, що серед жителів загарбники поширюють інформацію, начебто Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року. Лояльним до окупантів місцевим пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму.

Зранку 17 грудня російські окупанти обстріляли ракетами Одеську область.

За інформацією оперативного командування "Південь", окупанти випустили дві ракети типу "Онікс" із берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму. Обидві ракети силам української протиповітряної оборони окупантів вдалося знищити.

Сьогодні о 7.30 відновилася робота столичного метро, підземні станції якого вчора працювали лише як укриття.

За словами міського голови столиці Віталія Кличка, всім мешканцям столиці повернули і водопостачання.

"Половина киян вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян. Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії значний. І енергетики просять і надалі економити", - зазначив Кличко.

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