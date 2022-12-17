За день “Фортеці незламності” та “Пункти незламності” на залізничних вокзалах України прийняли понад 7 тисяч українців

Пасажири та мешканці міст змогли на вокзалах зігрітися, підзарядити свої гаджети та випити гарячий чай.

За вчора, 16 грудня, “Фортеці незламності” та “Пункти незламності”, які облаштовані на залізничних вокзалах України, прийняли понад 7 тисяч українців.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що найбільше гостей прийняли вокзали:

одеський — близько 1200;

київський — понад 1100;

херсонський — близько 700.

Пасажири та мешканці міст змогли на вокзалах зігрітися, підзарядити свої гаджети та випити гарячий чай.

Укрзалізниця організовує розвозку пасажирів поїздів, які прибувають післяпочтаку комендантської години, а також у співпраці з WCK забезпечує їх гарячою їжею. 16 грудня для таких пасажирів приготували більш ніж 600 порцій супів та 1000 сендвічів.

Загалом у разі тотального блекаута “Фортеці незламності” будуть забезпечені гарячою їжею в кількості 1000 порцій на добу.

Також на території “Фортець незламності” люди можуть скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється через Starlink, а діти - погратися у спеціально облаштованих за допомогою Unicef дитячих зонах. Крім того, за потреби можна звернутися до лікаря.

Нагадаємо, Укрзалізниця на випадок довготривалих відключень електроенергії підготувала генератори для вокзалів та резервує потяги додатковими тепловозами.