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Укрзалізниця на випадок блекауту підготувала генератори та тепловози

Усі найбільші вокзали в країні мають резервне живлення.

Укрзалізниця на випадок блекауту підготувала генератори та тепловози
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця на випадок довготривалих відключень електроенергії підготувала генератори для вокзалів та резервує потяги додатковими тепловозами.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявила речниця пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Анастасія Золотарьова, повідомляє УНІАН.

"Що стосується приміського руху: електрички резервуються дизелями. Ми плануємо, що всі ключові напрямки в Україні будуть забезпечені пасажирським, залізничним сполученням. Можливо, рейси будуть здійснюватися не з тією частотою, як зараз", - сказала вона.

Також, за її словами, розпочато процес забезпечення вокзалів генераторами. Усі найбільші вокзали в країні вже мають резервне живлення.

"Якщо будуть масштабні відключення світла, то пасажири на вокзалах зможуть отримувати усю необхідну допомогу", - додала Золотарьова.

Також, за словами речниці, за умови довготривалих відключень електропостачання громадяни матимуть можливість купувати квитки у касах та у самих потягах.

Нагадаємо, що Укрзалізниця з 22 грудня запускає щоденне курсування поїзда №81/140 Ужгород - Кам'янець-Подільський.

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