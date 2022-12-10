В Одесі світла немає у всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури

Через масштаб руйнувань енергетичної інфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів окрім критичної інфраструктури.

Про це у Телеграм повідомляє ДТЕК.

"Вночі відбулася чергова атака РФ на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. Зруйновано одразу кілька об’єктів. На місце прибули військові, рятувальники, аварійні бригади енергетиків. Відновлення зруйнованих об’єктів розпочнеться щойно на це буде дозвіл військових", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, ситуація з електропостачанням в області та місті Одеса складна. По населеним пунктам області також відбуваються екстрені відключення.

Нагадаємо, що в ніч на суботу внаслідок атаки ворожими дронами-камікадзе на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури. Підрозділами Повітряного командування "Південь" збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.