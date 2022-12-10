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У Донецькій області за добу росіяни поранили щонайменше чотирьох мирних людей

Кількість жертв у Маріуполі і Волновасі зараз встановити неможливо. 

У Донецькій області за минулу добу росіяни поранили щонайменше чотирьох мирних людей. Двоє цивільних поранені в Бахмуті, один у Авдіївці і один у Костянтинівці.

Про це в Телеграм повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Загалом від початку повномасштабної війни в Донецькій області відомо про загибель 1251 мешканця і поранення 2715.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що Донецька область залишається місцем запеклих боїв українських захисників проти російських окупантів. 

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