Генерація та мережі лівого берега Києва уже в кращому стані, - Коваленко

Генерація та мережі лівого берега Києва уже в кращому стані. Це видно за статистикою, котра є у енергетиків.
Про це повідомив CEO YASNO Сергій Коваленко.
“Проте в цілому ситуація залишається досить напруженою. Три тижні екстрених відключень показують, що планувати досить складно і ми не можемо поки що повернутися до чотиригодинних слотів. Тому для Києва колеги з електромереж розробили для цього хаотичного часу новий графік”, - написав Коваленко.
Він уточнив, що кілька днів графіки працюватимуть у тестовому режимі.
“Якщо за вашою адресою будуть якісь неспівпадіння, пишіть колегам у приватні повідомлення”, - закликав Сергій Коваленко.
На його думку, нові графіки, попри певну складність, дають можливість планувати.
Нагадаємо, із 9 грудня в Києві запровадили нові графіки стабілізаційних відключень. Відповідно до нових правил, ввели три періоди вимкнень світла і позначили їх білим, сірим і світло-сірим кольорами.