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Генерація та мережі лівого берега Києва уже в кращому стані, - Коваленко

Закінчується третій тиждень, протягом яких країна оговтується від енергетичного терору росіян.

Генерація та мережі лівого берега Києва уже в кращому стані, - Коваленко
Фото: EPA/UPG

Генерація та мережі лівого берега Києва уже в кращому стані. Це видно за статистикою, котра є у енергетиків. 

Про це повідомив CEO YASNO Сергій Коваленко.

“Проте в цілому ситуація залишається досить напруженою. Три тижні екстрених відключень показують, що планувати досить складно і ми не можемо поки що повернутися до чотиригодинних слотів. Тому для Києва колеги з електромереж розробили для цього хаотичного часу новий графік”, - написав Коваленко.

Він уточнив, що кілька днів графіки працюватимуть у тестовому режимі. 

“Якщо за вашою адресою будуть якісь неспівпадіння, пишіть колегам у приватні повідомлення”, - закликав Сергій Коваленко.

На його думку, нові графіки, попри певну складність, дають можливість планувати. 

Нагадаємо, із 9 грудня в Києві запровадили нові графіки стабілізаційних відключень. Відповідно до нових правил, ввели три періоди вимкнень світла і позначили їх білим, сірим і світло-сірим кольорами.

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