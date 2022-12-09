Президент України провів важливу розмову з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Сторони скоординували позиції напередодні саміту G7, який відбудеться наступного тижня.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Фактично це буде підсумковий саміт “Групи семи” за цей рік, і на ньому ж визначатимуться пріоритети на наступний рік. Готуємо максимум можливих потрібних рішень для наших країн – для України й для країн “Великої сімки”. Також я подякував пану Прем'єр-міністру й усьому Сполученому Королівству за незмінну підтримку нашої держави. Обговорили ситуацію на передовій і зимові перспективи на полі бою”, - розповів президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна... На землі цих районів уже давно не залишилося живого місця, не ушкодженого снарядами та вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни.

“Сьогодні у Києві відбулася конференція, яка продовжила лінію заходів у нашій країні та у Європі, що відбулися цього й минулого тижня і на яких ми напрацьовуємо рішення заради справедливості, заради притягнення Росії до відповідальності й заради пошуку форматів звільнення наших людей, яких окупанти утримують у полоні. Відчуваємо підтримку як від держав, так і від міжнародних організацій та правозахисних інституцій. Сподіваюся, найближчим часом ми зможемо повідомити конкретні деталі”, - наголосив президент.

Він також додав, що з прем'єр-міністром Британії обговорив результати візиту першої леді України в Лондон, її виступ у британському парламенті.

“Від імені нашої держави Олена запропонувала Сполученому Королівству проявити лідерство саме в питанні про справедливість – у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Це один із пунктів української формули миру, і для мене дуже важливо бачити зараз у міжнародній комунікації, що глобальні лідери справді почули українські мирні пропозиції”, - підкреслив голова держави.

Зеленський нагадав, що формула миру це десять пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії.

“Це зараз одне з ключових завдань для нашої держави – залучити світ до конкретної реалізації пунктів формули миру. Ми маємо повернути український прапор в усі міста й громади України, маємо забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і маємо гарантувати безпеку всім поколінням українців після завершення цієї війни”, - наголосив президент.

Сьогодні Володимир Зеленський представив українське бачення кроків до миру на Міжнародному форумі в Стамбулі, де зосередився на продовольчій безпеці – на українських ініціативах, які додають нашій державі глобальної ваги. Це експортна зернова ініціатива та ініціатива Grain from Ukraine – “Зерно з України”.

“Вже готуємося до дуже важливого наступного тижня – будуть вагомі міжнародні події. Провів сьогодні відповідні наради. Вірю: будуть і вагомі рішення для нашої держави”, - підсумував голова держави.

Як раніше повідомлялось, держава буде робити все для повернення усіх українців - дітей, дорослих, військовополонених, політв’язнів, - які силою утримуються на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях нашої держави. Нам вже вдалося повернути 1331 українських воїнів.