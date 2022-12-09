Очільника Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іосафа суд відправив під нічний домашній арешт

У коментарях журналістам Іосаф заперечив, що спілкувався з главою РПЦ після повномасштабного вторгнення Росії, а щодо опублікованих у медіа його листів сказав, що це "надсилає канцелярія багатьом священникам".

У Кропивницькому суд призначив нічний домашній арешт митрополитові УПЦ МП Іосафу, повідомляє "Українська правда" за підозрою в розпалюванні ворожнечі.

Як встановило слідство, Іосаф входив до найближчого оточення предстоятеля РПЦ Кирила. З ним він координував поширення прокремлівських поглядів у Кіровоградській області. Вказівки підсудний отримував у у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території Росії.

Іосаф отримав підозру за статтею 161 Кримінального кодексу України - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. В межах кримінального провадження провели експертизу. Яка встановила, що діяльність митрополита загрожує державній безпеці нашої держави.

Прокуратура просила цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації у Кропивницькому з можливістю відвідувати медичні заклади. При цьому прокурор наголосив на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів.

Захист заявив, що Іосаф співпрацює зі слідством і не має наміру переховуватися. Також адвокат митрополита зазначив, що підсудний не має рідних і не зможе забезпечити своє існування у разі цілодобового домашнього арешту.

Суд частково задовольнив прохання слідства і призначив Іосафу нічний домашній арешт до 30 січня. Хоч митрополит працює наразі в Києві, два місяці він перебуватиме у Кропивницькому.

У коментарях журналістам Іосаф заперечив, що спілкувався з главою РПЦ після повномасштабного вторгнення Росії, а щодо опублікованих у медіа його листів сказав, що це "надсилає канцелярія багатьом священникам".

Також митрополит заперечив, що входить до найближчого оточення Кирила і заявив, що негативно ставиться до російського вторгнення. А знайдену під час обшуків георгіївську стрічку пояснив тим, що "батько воював".

Іосаф також додав, що критикував Православну церкву України і, на його думку, це могло стати причиною оголошення підозри.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП). Він поширював через соцмережі дописи, спрямовані на приниження національної честі та гідності українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.