Перший заступник і заступниця міського голови Одеси та керівник апарату отримали підозри

Ще троє учасників злочинної групи, яка тримала під контролем Одеську мерію, отримали підозри.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться про першого заступника мера Одеси Михайла Кучука, керівника апарату виконкому Олега Бриндака та заступницю міського голови Світлану Бедрегу.

Місцеперебування першого заступника міського голови наразі не встановили, тож про підозру йому повідомили в порядку, визначеному ст. ст. 135, 278 КПК України.

"У ході досудового розслідування встановлено, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в м. Одеса, розпорядження коштами місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Для реалізації злочинних дій вони налагодили процес систематичного підкупу службових осіб Одеської міської ради, які забезпечували прийняття необхідних рішень", - нагадали в САП.

За інформацією прокуратури, відповідно до зібраних доказів Бриндак упродовж листопада 2021 року – серпня 2022 року отримав неправомірну вигоду на загальну суму понад 2,4 млн грн за "вчинення дій в інтересах злочинної організації, зокрема за забезпечення ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам".

Кучук і Бедрега отримали від організаторів злочинної організації 900 та 300 тис. грн відповідно. "Так, перший заступник міського голови Одеси за версією слідства контролював діяльність підпорядкованих управлінь - головних розпорядників коштів та надавав їх керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті", - зазначили в САП.

Такі дії підозрюваних дозволили злочинній групі отримати неправомірну вигоду від підрядника за поновлення виплат.

"Підозрюваний також позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами у місті Одесі та про зміни до бюджету, що відповідали інтересам злочинної організації", - додали в прокуратурі.

Наразі підозри отримали шість учасників злочинного угруповання. Триває слідство, а правоохоронні органи встановлюють інших осіб, як можуть бути причетними до діяльності групи.

Нагадаємо, днями детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, затриманим напередодні. До цього затримали бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

7 грудня арештували довірену особу організаторів злочинної групи.