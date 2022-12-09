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Берлін визнає право українців влучати по військових цілях у Росії, – Гофманн

"Федеральний уряд вважає те, що робить Україна, легітимним". 

Берлін визнає право українців влучати по військових цілях у Росії, – Гофманн
Гофм
Фото: EPA/UPG

Військові обʼєкти на території Росії є законними цілями для українських ударів. Таку позицію висловила представниця пресслужби федерального уряду Крістіне Гоффманн на брифінгу в п’ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

"Федеральний уряд вважає те, що робить Україна, легітимним… Україна захищає власну територіальну цілісність, адже своїми ударами запобігає можливим ударам по своїй території з території росії", – заявила Гоффманн.

Представниця пресслужби уряду додала, що Україна не зобовʼязана обмежуватися своєю територією при здійсненні зусиль із захисту проти російської агресії, а також має право робити це за межами території своєї держави. 

За її словами, з точку зору Німеччини, всі дії України є реакцією на російську агресію. 

Нагадаємо, уночі 5 грудня на авіабазі Енегельс у Саратівській області та аеродромі біля Рязані пролунали вибухи. На Енегельсі, розташованому в 700 кілометрах від України, пошкоджено два бомбардувальники. На аеродромі біля Рязані від вибухів загинули троє російських військових, четверо отримали поранення. Супутникові знімки свідчать про влучання біля одного з літаків. 

На думку британського міністерства оборони, Росія може розцінити ці вибухи як одну з головних стратегічних невдач захисту своїх обʼєктів за час повномасштабного вторгнення до України. 

За даними західних медіа, зкорема Washington Post і New York Times, вибухи на двох російських аердромах у Саратівській і Рязанській областях були спричинені атакою безпілотників, запущених із території України. А щонайменше один із ударів координувався спецпризначенцями безпосередньо біля авіабази. 

Україна офіційно не заявляла про причетність до цього.  

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