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​СБУ затримала енергетика-колаборанта, який знеструмив частину Донеччини

Чоловіка призначили "керівником" РЕС Краснолиманського району.

​СБУ затримала енергетика-колаборанта, який знеструмив частину Донеччини
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, який після тимчасової окупації частини регіону підтримав загарбників.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловіка призначили "керівником" РЕС Краснолиманського району, яке підпорядковувалось так званому "міністерству вугілля та енергетики" терористичної організації "ДНР".

"Перебуваючи на «посаді» зловмисник «від’єднав» районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань РФ. Щоб набрати «штат» і провести технічні заходи, він налагодив співпрацю з представниками «регіональної енергопостачальної компанії» тимчасово окупованої Горлівки. Знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Після звільнення Лиману від російських загарбників зловмисник намагався втекти з міста. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала кадровика МВД РФ на Херсонщині, яка вербувала громадян до лав окупантів.

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