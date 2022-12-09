Військові РФ побили і викрали двох працівників ЗАЕС та “кинули на підвал” начальника зміни, – Енергоатом

Вчора російські військові побили начальника Управління соціальних програм Запорізької АЕС Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова і вивезли їх у невідомому напрямку. Також окупанти затримали начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

Згідно з повідомленням, 8 грудня військові РФ вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Потім загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку.

“Крім того, рашисти затримали та “кинули на підвал” начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку”, – йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі наголошують, що такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від проукраїнського персоналу станції, збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”, яким керує Росатом, та відзвітувати Путіну про підтримку українським персоналом фашистських терористичних дій Росії.

“Але загарбникам це не вдається, позаяк персонал чинить опір, тож вони лютують і перетворюються на справжніх поліцаїв та тюремників, посилюючи бандитські напади на працівників ЗАЕС, які прагнуть продовжувати працювати в Україні”, – зазначається в дописі.

Енергоатом вчергове звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти всіх зусиль та провести всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів.

Нагадаємо, російські окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з Росатомом.