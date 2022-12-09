Для атаки на російські аеродроми використали модернізовані радянські безпілотники, – Politico

Пошкоджений літак після вибуху на аеродромі Дягілєво під Рязанню.

Для атаки на дві російські авіабази використовувалися радянські безпілотники, модернізовані в Україні. За словами двох співрозмовників Politico, йдеться про модифіковані Ту-141, що залишилися в українців із радянських часів.

Журналісти підкреслили, що модифікація доводить здатність української оборонної промисловості до інновацій, в той час як росіяни змушені купувати дешеві іранські безпілотники для ведення повітряної війни.

Атака також підкреслює ступінь здатності враження військових позицій у глибині Росії, навіть під час протистояння України ракетним обстрілам цивільної інфраструктури.

"Ключовим фактором успіху була несподіванка. Росія просто не очікувала нічого подібного", – сказав один із співрозмовників журналістів, який працює на українську владу.

Він додав, що зараз росіяни будуть підготовлені.

Україна ще не заявляла про свою причетність до удару.

Нагадаємо, 5 грудня на двох російських аеродромах пролунали вибухи. На аеродромі в Рязанській області поранень та опіків зазнали дев’ять осіб чергової зміни, з них троє загинули, знищено автомобіль-заправник, постраждав невідомий борт авіації.

Того ж ранку вибухи лунали на аеродромі "Енгельс" у Саратівській області, в 700 км від України. Було пошкоджено два бомбардувальники. Саме з цього аеродрому злітали російські бомбардувальники для завдання ударів по українцях.

New York Times писало, що вибухи на двох російських аердромах у Саратівській і Рязанській областях були спричинені атакою безпілотників, запущених із території України. Одного з ударів було завдано в у співпраці з спецпризначенцями безпосередньо біля авіабази.