В Україні почастішали пожежі через порушення правил експлуатації генераторів

Зараз причиною пожеж в Україні часто стає порушення правил експлуатації генераторів.
Про в ефірі телемарафону розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва.
“Генератори не тільки загораються, є ще чадний газ, який теж небезпечний”, – сказала вона.
За її словами, на Прикарпатті за останні дні почастішали випадки отруєння чадним газом. Лише за листопад зафіксували 11 таких випадків
Матвєєва нагадала правила користування генераторами:
- користуватися генераторами можна лише на відкритому повітрі,
- місце розташування від будівлі має бути не меньше 6 метрів,
- генератор має бути захищений від вологи,
- заправляти генератор можна лише вимкненим (необхідно дочекатися поки всі запчастини охолонуть),
- не змішуйте різні види мастила або пального,
- не змінюйте самостійно конструкцію електроприлада,
- поруч завжди має бути вогнегасник.
Нагадаємо, в Україні майже вдвічі зросла кількість постраждалих через пожежі внаслідок порушення експлуатації електроприладів.