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В Україні почастішали пожежі через порушення правил експлуатації генераторів

“Генератори не тільки загораються, є ще чадний газ, який теж небезпечний”, заявила речниця МВС.

В Україні почастішали пожежі через порушення правил експлуатації генераторів
Фото: Олександр Міщенко

Зараз причиною пожеж в Україні часто стає порушення правил експлуатації генераторів. 

Про в ефірі телемарафону розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва.

“Генератори не тільки загораються, є ще чадний газ, який теж небезпечний”, – сказала вона.

За її словами, на Прикарпатті за останні дні почастішали випадки отруєння чадним газом. Лише за листопад зафіксували 11 таких випадків

Матвєєва нагадала правила користування генераторами: 

  • користуватися генераторами можна лише на відкритому повітрі,
  • місце розташування від будівлі має бути не меньше 6 метрів,
  • генератор має бути захищений від вологи,
  • заправляти генератор можна лише вимкненим (необхідно дочекатися поки всі запчастини охолонуть),
  • не змішуйте різні види мастила або пального,
  • не змінюйте самостійно конструкцію електроприлада,
  • поруч завжди має бути вогнегасник.

Нагадаємо, в Україні майже вдвічі зросла кількість постраждалих через пожежі внаслідок порушення експлуатації електроприладів.

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