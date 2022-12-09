В Україні почастішали пожежі через порушення правил експлуатації генераторів

“Генератори не тільки загораються, є ще чадний газ, який теж небезпечний”, заявила речниця МВС.

Зараз причиною пожеж в Україні часто стає порушення правил експлуатації генераторів.

Про в ефірі телемарафону розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва.

“Генератори не тільки загораються, є ще чадний газ, який теж небезпечний”, – сказала вона.

За її словами, на Прикарпатті за останні дні почастішали випадки отруєння чадним газом. Лише за листопад зафіксували 11 таких випадків

Матвєєва нагадала правила користування генераторами:

користуватися генераторами можна лише на відкритому повітрі,

місце розташування від будівлі має бути не меньше 6 метрів,

генератор має бути захищений від вологи,

заправляти генератор можна лише вимкненим (необхідно дочекатися поки всі запчастини охолонуть),

не змішуйте різні види мастила або пального,

не змінюйте самостійно конструкцію електроприлада,

поруч завжди має бути вогнегасник.

Нагадаємо, в Україні майже вдвічі зросла кількість постраждалих через пожежі внаслідок порушення експлуатації електроприладів.