Росія скликала на сьогодні Радбез ООН, аби поскаржатися на постачання зброї Україні

Росія скликала на п’ятницю, 9 грудня Ради безпеки ООН для обговорення постачання Україні озброєнь західними країнами.

Про це пише Укрінформ з посиланням на секретаріат Радбезу.

Засідання відбудеться у п’ятницю о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Нагадаємо, постійний представник Росії в Раді безпеки ООН Василь Небензя 6 грудня знову втік із засідання Радбезу, яе було присвячено гуманітарній ситуації в Україні. Він сказав, що не може читати твіттер і слухати виступи постпреда від України Сергія Кислиці.

Небензя не вперше демонстративно виходить із зали засідання, коли там обговорюють розвʼязану Росією війну в Україні. Зокрема, він робив це і в червні, і в жовтні.