У ньому взяли участь представництва ООН та Бюро ВООЗ в Україні, посли США, Канади, Швейцарії та Євросоюзу, представники посольства Великобританії, голови ОВА.

Перша леді України Олена Зеленська відкрила розширене засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії РФ проти України.

Про це йдеться на сайті президента.

У засіданні взяли участь представники посольств і міжнародних організацій: представництва ООН в Україні, Бюро ВООЗ в Україні, посли США, Канади, Швейцарії та Євросоюзу, представники посольства Великої Британії, голови ОВА.

Зеленська звернулася до присутніх зі вступним словом.

“Просте питання “Як ти?” стало гаслом багатьох наших кампаній із психічного здоров’я та виявилося глибшим, ніж нам здавалося, бо воно не тільки про фізичний, а й про душевний стан. Найсильнішим із нас інколи потрібні місяці боротьби не тільки з ворогом, а й із власними стереотипами, щоб прийняти те, що відповідь на це питання може бути: “Зі мною не все гаразд. Мені важко, стресово”. Психологічне “не гаразд” – це зараз стан більшості наших співвітчизників. І говорити про це, шукати рішення – нормально, правильно, обов’язково", – зазначила дружина Президента.

Фото: Сайт президента

На зустрічі було презентовано розроблений у межах Національної програми психічного здоров'я документ – оперативну дорожню карту “Пріоритетні багатосекторні заходи із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні під час та після війни”. Документ підготували представники державного сектору, агенцій ООН, міжнародних та українських організацій, які працюють в сфері розвитку та гуманітарного реагування, у координації з ВООЗ.

У ньому визначено пріоритети, на які мають орієнтуватися всі, хто працює у сфері психічного здоров'я в умовах гуманітарної кризи. Це дасть змогу узгоджувати свої дії відповідно до визначених у результаті аналізу пріоритетів.

У співпраці та за експертної підтримки ВООЗ створено єдиний координаційний центр з напрацювання рішень та реалізації Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки – Проектний офіс при Кабінеті Міністрів. Надалі проєкти, які розробляють та реалізують міністерства, проходитимуть тестування у Проектному офісі задля уникнення дублювань та впевненості, що вони відповідають усім вимогам і міжнародним стандартам.

Нагадаємо, перша стратегічна сесія Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, відбулася влітку за участю першої леді Олени Зеленської, представників низки міністерств і відомств, Верховної Ради, міжнародних організацій, експертів. Вона була присвячена розробці цільових послуг із психічного здоров’я для різних груп населення.