Киян попередили про погану видимість на дорогах внаслідок туману

Водіям та пішоходам слід бути більш обережними на дорогах.

До кінця доби 9 грудня, а також завтра, 10 грудня, в Києві утримається туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Столична влада закликала пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби.

Нагадаємо, минулої ночі у зв’язку із негодою, щоб не допустити ДТП, було впроваджено тимчасове закриття руху для усіх транспортних засобів на деяких автошляхах Харківської області.