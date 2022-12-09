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Киян попередили про погану видимість на дорогах внаслідок туману

Водіям та пішоходам слід бути більш обережними на дорогах.

Киян попередили про погану видимість на дорогах внаслідок туману
Фото: Пресслужба КМДА

До кінця доби 9 грудня, а також завтра, 10 грудня, в Києві утримається туман, видимість 200-500 м. 

Про це повідомила пресслужба КМДА

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Столична влада закликала пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби. 

Нагадаємо, минулої ночі у зв’язку із негодою, щоб не допустити ДТП, було впроваджено тимчасове закриття руху для усіх транспортних засобів на деяких автошляхах Харківської області

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