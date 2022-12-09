Киян попередили про погану видимість на дорогах внаслідок туману

До кінця доби 9 грудня, а також завтра, 10 грудня, в Києві утримається туман, видимість 200-500 м.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Столична влада закликала пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби.
Нагадаємо, минулої ночі у зв’язку із негодою, щоб не допустити ДТП, було впроваджено тимчасове закриття руху для усіх транспортних засобів на деяких автошляхах Харківської області.